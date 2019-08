DFB-Aufgebot: Joachim Löw verzichtet auf Julian Draxler - Luca Waldschmidt debütiert

Bundestrainer Joachim Löw verzichtet nach SPORTBUZZER-Informationen in den anstehenden EM-Qualifikationsspielen am 6. September in Hamburg gegen die Niederlande und drei Tage später in Belfast gegen Nordirland auf Julian Draxler. Der 25-Jährige fehlte bereits seinem Verein Paris Saint-Germain am vergangenen Sonntag beim 4:0 gegen den FC Toulouse verletzt. Allerdings dürfte auf den Mittelfeldspieler auch in fittem Zustand ein harter Konkurrenzkampf warten: Sowohl bei PSG als auch im DFB-Team. Nachdem er die deutsche Auswahl 2017 noch als Kapitän zum Sieg beim Confed Cup geführt hatte, stagniert der frühere Schalker und Wolfsburger in seinen Leistungen.