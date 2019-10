DFB-Aufgebot: Bundestrainer Joachim Löw verzichtet auf Experimente - Luca Waldschmidt erneut dabei

Joachim Löw wird nach SPORTBUZZER-Informationen in seinem Kader für den Test am kommenden Mittwoch in Dortmund gegen Argentinien und das EM-Qualifikationsspiel vier Tage später in Tallinn gegen Estland auf Überraschungen verzichten. Eine erneute Bewährungschance im Kreis der Nationalmannschaft erhält allerdings Luca Waldschmidt. Der Torschützenkönig der U21-Europameisterschaft war bereits in das Aufgebot für die Partien im September gegen die Niederlande (2:4) und in Nordirland (2:0) berufen worden. Zu seinem ersten Einsatz kam der Stürmer des SC Freiburg allerdings nicht. Prominente Rückkehrer wie beispielsweise WM-Held Mario Götze finden hingegen keine Berücksichtigung.