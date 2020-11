DFB-Aufgebot: Joachim Löw streicht vier Spieler aus Kader für die Nations League

Der deutsche Kader für den Abschluss der Nations-League-Gruppenphase steht fest. Bundestrainer streicht Joachim Löw vier Spieler aus dem Aufgebot für die Partien am kommenden Samstag gegen die Ukraine und drei Tage später in Spanien. So werden der Dortmunder Nico Schulz, Ridle Baku vom VfL Wolfsburg , Italien-Legionär Robin Gosens (Atalanta Bergamo) und Gladbachs Jonas Hofmann das Camp des DFB-Teams in Leipzig verlassen. Schulz kehrt zum BVB zurück, Baku reist zur U21-Nationalmannschaft , Gosens und Hofmann sind verletzt. Sie erhalten folglich eine Genesungspause.

Baku, der beim 1:0 gegen Tschechien ein ansprechendes Debüt in der A-Nationalmannschaft gab, steht U21-Trainer Stefan Kuntz somit am kommenden Dienstag im EM-Qualifikationsspiel gegen Wales zur Verfügung. Während Gosens schon für den Test am Mittwochabend ausgefallen war, kamen Schulz und Hofmann gegen die Tschechen zum Einsatz. Hofmann musste nach 20 Minuten mit einem Muskelbündelriss im rechten Oberschenkel ausgewechselt werden. Schulz kam in der 69. Minute für Debütant Philipp Max in die Partie.