DFB-Aufstellung gegen Lettland fix: Löw setzt auf Rückkehrer Kroos – Kimmich auf rechts

Joachim Löw will bei der EM-Generalprobe einen dominanten, kompakten und effektiven Auftritt der deutschen Nationalmannschaft sehen. "Wir müssen uns so präsentieren, dass sich der Gegner völlig an uns anpassen muss", sagte der Bundestrainer zum Testspiel am Montagabend (20.45 Uhr/RTL) gegen Außenseiter Lettland. Für den nach dem paneuropäischen Turnier scheidenden Löw ist es die letzte Möglichkeit, unter Wettkampfbedingungen einige personelle und taktische Varianten zu proben. "Natürlich geht es um das Einspielen. Aber ich plane auch einige Wechsel, weil es im Trainingslager sehr intensiv war", sagte der 61-Jährige.

Anzeige