DFB-Aufstellung gegen Spanien fix: Löw nimmt nur einen Spielerwechsel vor

Mission Gruppensieg: Die deutsche Nationalmannschaft kann im letzten Gruppenspiel gegen Spanien (20.45 Uhr, ARD) den Einzug in das Final Four der Nations League klar machen. Gegen den ärgsten Verfolger in der A-Liga-Gruppe 4 muss allerdings mindestens ein Unentschieden her. Für Bundestrainer Joachim Löw und seine Spieler ist die Partie im Olympiastadion in Sevilla nicht nur das letzte Länderspiel des Jahres 2020, sondern auch ein wichtiger Härtetest gegen einen möglichen Konkurrenten im Kampf um den EM-Titel im kommenden Jahr. Anzeige

Bei der Aufstellung geht Löw keine Kompromisse ein: Der DFB-Coach nimmt nur eine Änderung im Vergleich zum 3:1-Sieg gegen die Ukraine am Samstag vor: So kehrt Real-Madrid-Star Toni Kroos nach abgesessener Gelbsperre wieder zurück in die Startelf - er rückt für Antonio Rüdiger ins Team, der diesmal gelbgesperrt fehlt. Hier die Aufstellung im Überblick!

Aufstellung fix: So spielt Deutschland gegen Spanien Tor: Manuel Neuer (FC Bayern) ©

Damit könnte Matthias Ginter von der Rechtsverteidiger-Position wieder in die Dreierkette rücken. Diese Aufgabe würde dann wohl Leon Goretzka übernehmen, der für Kroos in der Zentrale Platz machen muss. Möglich ist auch die Umstellung auf eine Viererkette - mit Niklas Süle, der trotz Knie-Problemen spielen kann, und Robin Koch in der Abwehr-Zentrale. Philipp Max und Ginter würden dann auf den Außenverteidiger-Positionen spielen. Goretzka könnte dann ein stabiles Dreier-Mittelfeld mit Kroos und Ilkay Gündogan bilden - und dabei wie beim FC Bayern den offensiveren Part spielen.

Manuel Neuer wird zum 96. Mal im DFB-Tor stehen. Damit wird er alleiniger deutscher Rekordtorhüter. Er übertrifft Sepp Maier (76), der 41 Jahre lang die Bestmarke mit 95 Einsätzen hielt. „Ich bin stolz auf das, was ich in meiner Karriere erreicht habe“, sagte Neuer in Sevilla. Er hatte via Handy-Nachrichten Kontakt mit Maier. Die 100 will er unbedingt knacken, eine konkrete Rekordmarke habe er nicht vor Augen, sagte der 34-Jährige: „Ich denke nicht darüber nach, wie viele Spiele ich noch machen werde.“

Spanien ohne Busquets und Fati

Nach dem Spanien-Spiel geht Löws Auswahl in eine lange Winterpause. Erst im Zeitraum vom 22. bis 31. März stehen die ersten Länderspiele im EM-Jahr 2021 auf dem Programm. Es handelt sich dann um die ersten Qualifikationsspiele zur Winter-WM 2022 in Katar. Die Gruppen dafür werden noch dieses Jahr ausgelost: Am 7. Dezember.

Spanien muss in der Partie gegen Deutschland auf Sergio Busquets verzichten. Der 32-Jährige vom FC Barcelona war im Spiel gegen die Schweiz mit Knieproblemen ausgewechselt worden. Der Katalane - einer der letzten Spieler des Weltmeisterteams von 2010 in der spanischen Nationalelf - muss zwei Wochen pausieren. Auch Supertalent Ansu Fati fehlt aufgrund eines Meniskuseinrisses.