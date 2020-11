DFB-Aufstellung gegen Tschechien fix: Löw vertraut auf zwei Debütanten - Gündogan Kapitän

Fünf Spiele, vier Remis, ein Sieg: Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft nach der Corona-Pause waren bislang nicht von Erfolg gekrönt. Klappt es am Mittwochabend in Leipzig gegen Tschechien mit dem zweiten Sieg der DFB-Elf in diesem Jahr? Vor den Nations-League-Punktspielen gegen die Ukraine (Samstag) und Spanien (Dienstag) experimentiert Bundestrainer Joachim Löw und schickt zu Beginn ein B-Team aus Neulingen und weitgehend unerfahrenen Akteuren auf den Platz.

So setzt Löw in seiner Startelf direkt auf zwei Debütanten: Der nachnominierte Wolfsburg-Außenverteidiger und U21-Nationalspieler Ridle Baku wird ebenso wie Außenspieler Philipp Max von der PSV Eindhoven sein erstes Länderspiel absolvieren. Sie debütieren in einem Team, in dem Ilkay Gündogan, der erstmals als Kapitän auflaufen wird, Antonio Rüdiger und Julian Brandt die meiste Routine mitbringen. Die vom SC Freiburg ins Ausland gewechselten Robin Koch (Leeds United) und Luca Waldschmidt (Benfica Lissabon) dürfen sich in Abwehr, beziehungsweise Angriff, empfehlen. Manuel Neuer, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Leroy Sané, Toni Kroos, Timo Werner und Matthias Ginter werden geschont und stehen nicht im Kader. Hier die Deutschland-Aufstellung im Überblick: