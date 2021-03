DFB-Aufstellung gegen Island fix: Löw setzt auf Havertz in Startelf - Werner auf der Bank

Ein gewöhnlicher Spieltag ist es nicht für die deutsche Nationalmannschaft: Die Nachricht, dass Jonas Hofmann positiv auf das Coronavirus getestet wurde, wirbelte die Vorbereitungen auf das Spiel gegen Island am Donnerstag (20.45 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) zwischenzeitlich kräftig durcheinander. Doch nach weiteren Tests gab es vom Gesundheitsamt das Okay: Die Auftakt-Partie in die WM-Qualifikation – und in die Abschiedstournee von Bundestrainer Joachim Löw – kann stattfinden.

