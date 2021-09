DFB-Aufstellung gegen Island: Bundestrainer Flick mit einer Änderung – Gündogan ersetzt Reus

Das 6:0 gegen Armenien war ein erstes Ausrufezeichen des DFB-Teams unter Hansi Flick. Zum Abschluss der Länderspielpause tritt die Mannschaft am Mittwochabend nun in Island an. Dort fordert Flick einen weiteren Sieg, um mit neun Punkten aus drei Spielen zu gehen. Verzichten muss er dabei auf BVB-Kapitän Marco Reus.