DFB-Aufstellung gegen Rumänien: Flick setzt auf Reus statt Müller in der Startelf – Ter Stegen beginnt

Nach den drei Siegen zum Auftakt seiner Amtszeit strebt Bundestrainer Hansi Flick den nächsten Erfolg an. In der WM-Qualifikation gegen Rumänien soll ein großer Schritt Richtung Katar 2022 gelingen. Flick muss dabei auf Stammtorhüter Manuel Neuer verzichten. In der Offensive setzt er auf Marco Reus statt Thomas Müller.