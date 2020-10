Aufstellung gegen die Türkei fix: DFB-Debüt für Neuhaus – Löw setzt auf Havertz und Brandt

Joachim Löw setzt im Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Türkei (20.45 Uhr/RTL und hier im Liveticker verfolgen) auf viele Spieler, die sonst nicht unbedingt gesetzt sind. Vor lediglich 300 Fans - mehr gab das Corona-Infektionsgeschehen am Spielort Köln nicht her - will Löw rund acht Monate vor Beginn der paneuropäischen Europameisterschaft und drei Tage vor dem nächsten Nations-League-Spiel in der Ukraine testen, auf welche Perspektivspieler er sich verlassen kann. Zu seinem lange erwarteten Debüt kommt Gladbach-Profi Florian Neuhaus, der erstmals für das DFB-Team aufläuft.

Löw hatte weite Teile seiner Aufstellung bereits am Dienstag vorweg genommen - unter anderem gab er bekannt, dass Kai Havertz und Julian Brandt in der Startelf stehen würden. Im Tor beginnt Bernd Leno vom FC Arsenal, Kapitän ist wie erwartet Julian Draxler von Paris Saint-Germain. Es fehlen die viel geforderten Spieler des FC Bayern und von RB Leipzig, die noch eine Pause erhalten und erst in den nächsten Spielen zum Einsatz kommen sollen - das gleiche gilt für Toni Kroos. Als einziger Leipziger ist Neuzugang Benjamin Henrichs dabei, der drei Jahre nach seinem bisher letzten Länderspiel in der Startformation steht.

Das ist die DFB-Aufstellung gegen die Türkei Tor: Bernd Leno (FC Arsenal) ©

Dem Bundestrainer passt das für den DFB finanziell wichtige Testspiel vor den Nations-League-Partien gegen die Ukraine und die Schweiz nicht wirklich in den Zeitplan bei der Weiterentwicklung der Mannschaft Richtung Europameisterschaft 2021. So verzichtet er gegen die Türken freiwillig auf den kompletten Bayern-Block. Und Löw bat die Fans daheim vorm Fernseher schon vorab um ein wenig Nachsicht. „Ich kann nicht erwarten, dass nach einer Trainingseinheit alles funktioniert.“ Trotzdem will er die „Sache positiv angehen“.