Der Fokus ist klar ausgerichtet: Die deutsche Nationalmannschaft peilt mit einem Sieg gegen Ungarn am Mittwoch (21 Uhr/ZDF und Magenta TV) den Einzug in die nächste Runde an. Schon mit einem Unentschieden ist das Achtelfinal-Ticket gebucht. Mit einem Sieg ist auch noch Platz eins möglich, wenn Frankreich nicht gegen Portugal gewinnt. "Den Gegner kennen wir sehr gut. Wir haben uns schon vorher mit ihnen beschäftigt. Sie sind ein Muster an Konstanz. Sie können Gegner zur Verzweiflung bringen. Sie haben extrem gute läuferische Qualitäten und sind im Zweikampfverhalten gut geschult", sagt Bundestrainer Joachim Löw über die ungarische Auswahl. Anzeige

Löw muss gegen Ungarn erstmals in diesem Turnier seine Startelf umbauen - für den am Knie verletzten Thomas Müller reicht es nicht für einen Einsatz von Beginn an. Leroy Sané rückt für seinen Münchner Teamkollegen, der zumindest auf der Bank sitzt, in die Anfangself. Die zuletzt angeschlagenen Mats Hummels (Reizung der Patellasehne) und Ilkay Gündogan (Wade) stehen Löw erneut zur Verfügung. Leon Goretzka, der zunächst im Gespräch war, Müller zu ersetzen, sitzt zunächst auf der Bank. Erstmal im Kader mit dabei ist Jamal Musiala. "Er wird klarer in seinem Spiel. In den letzten Wochen war er selbstbewusster. Er hat sich an das Tempo und seine Mitspieler gewöhnt", lobte der Bundestrainer auf der Pressekonferenz vor dem Match. Lukas Klostermann, Jonas Hofmann und Christian Günter sitzen auf der Tribüne.

Aufstellung fix: So spielt die Nationalmannschaft gegen Ungarn Manuel Neuer (FC Bayern München) ©

Sané ersetzt Müller – Musiala im Kader

Neben dem ersten EM-Einsatz von Beginn an für Sané, dem ersten EM-Kaderplatz für Musiala und dem Tribünen-Platz von Günter gibt es in der Startelf keine Veränderungen. Kapitän Manuel Neuer bestreitet gegen Ungarn sein 103. Länderspiel und zieht damit in der DFB-Rangliste mit Kaiser Franz Beckenbauer gleich. Ungarns Nationaltorwart Peter Gulacsi lobte Neuer in höchsten Tönen. "Keiner kann sich mit Manuel Neuer vergleichen", befand der 31-jährige Gulacsi. In einem Spiel könne man aber etwas besser sein als er. "Manu ist der beste Torhüter der letzten Dekade", sagte der Schlussmann von RB Leipzig weiter. "Was er erreicht hat in der letzten Dekade, macht ihn zur Nummer eins."