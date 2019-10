Bericht: DFB lehnt Einbürgerung von HSV-Profi Bakery Jatta ab - keine U21-Nominierung

Chatzialexiou: Jatta-Einbürgerung würde zu lange dauern

Hintergrund dafür, dass Chatzialexiou von Kuntz' Plan mit Jatta abrückt, ist demnach, dass eine Einbürgerung Jattas zu lange gedauert hätte. Selbst im Schnellverfahren würde eine Einbürgerung wohl mehrere Monate dauern. Die Tür für Jatta stünde beim DFB demnach aber weiter offen: Er könne sich noch selbst um eine Einbürgerung im normalen Verfahren kümmern, um sich dann später für die A-Nationalmannschaft zu bewerben. Im Falle einer Blitz-Einbürgerung hätte Jatta mit der U21 in der EM-Qualifikation spielen können und wäre auch eine Option für die Olympischen Spiele in Tokio nächsten Sommer gewesen.

Doch der Youngster hat auch noch eine andere Möglichkeit: Am Freitag war bekannt geworden, dass der Verband von Jattas Heimatland Gambia ihn nominiert hat. Die Einladung an den 21-Jährigen gilt für zwei Qualifikationsspiele für den Afrika Cup, der im Januar 2021 in Kamerun ausgetragen wird. Das bestätigte Nationaltrainer Tom Saintfiet der britischen BBC. Der Belgier Saintfiet betonte, dass er mit der Einladung gewartet habe, bis Jattas Identität abschließend geklärt wurde. Die "Causa Jatta", die Fußball-Deutschland wochenlang beschäftigt und eine Debatte über Rassismus in Gang gesetzt hatte, war in der vergangenen Woche von der Staatsanwaltschaft offiziell geschlossen worden.