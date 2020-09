DFB teilt mit: Bayern, Schalke und Frankfurt wegen Verstößen gegen Hygienekonzept ermahnt

Bayern und Schalke wurden vom DFB angeschrieben, weil die Klubchefs im Rahmen des Bundesliga-Eröffnungsspiels, das die Münchner mit 8:0 für sich entschieden hatten , ohne Wahrung der Abstandsregeln und ohne Mund-Nasen-Schutz auf der Ehrentribüne Platz genommen hatten. Die Bilder, die im TV zu sehen waren, lösten bundesweit Empörung aus. Die Bosse des FC Bayern, darunter Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Präsident Herbert Hainer, entschuldigten sich bereits und kündigten an, in Zukunft die Regeln wieder einzuhalten. Es habe sich um eine Fehlinterpretation der in Bayern geltenden Regeln gehandelt.

Die Ermahnung an die Frankfurter wurde wegen eines anderen Zwischenfalls erteilt. Nach dem Spiel der Hessen gegen Arminia Bielefeld (1:1) am vergangenen Samstag hatten zwei SGE-Spieler ihre Kinder zu sich in den Innenraum geholt, obwohl sich Angehörige von Spielern nach den Vorgaben nicht in dieser geschützten Zone aufhalten dürfen. Im Wiederholungsfall müssen alle Vereine mit der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens und einer möglichen Bestrafung durch das DFB-Sportgericht rechnen.