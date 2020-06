DFB-Beauftragter Cacau hofft auf weitere Aktionen gegen Rassismus : "Der Fußball kann Herzen erreichen"

Der DFB-Integrationsbeauftragte Cacau hat die jüngsten Aktionen von Fußball-Profis gegen Rassismus begrüßt und hofft auf weitere klare Bekenntnisse auch in der Zukunft. "Ich finde es überragend, dass viele für das wichtige Thema einstehen“, sagte der Integrationsbeauftragte des Deutschen Fußball-Bundes am Sonntagabend in der Sendung Blickpunkt Sport im Bayerischen Fernsehen. Der Fußball habe "das Potenzial, Menschen zu erreichen und Herzen zu erreichen“, sagte der ehemalige Nationalspieler.