DFB-Beben: Landes-Bosse fordern Präsident Keller zum Rücktritt auf – kein Vertrauen in Curtius

Der Krisengipfel beim Deutschen Fußball-Bund endet mit einem großen Knall. Wie der DFB am Sonntagnachmittag in einer Pressemitteilung bekannt gab, haben die Präsidenten der Landes- und Regionalverbände DFB-Präsident Fritz Keller und Generalsekretär Friedrich Curtius das Vertrauen entzogen und Keller zum Rücktritt aufgefordert . Beide haben sich nach dem Votum Bedenkzeit erbeten. Kellers Vize Rainer Koch und Schatzmeister Stephan Osnabrügge wurde hingegen das Vertrauen ausgesprochen.

Am Samstag und Sonntag hatten die Spitzen der Verbände in einem Kongresshotel in Potsdam konferiert. Grund für den Vertrauensverlust bei Keller: Der Präsident hatte seinen Vize Koch in einer Präsidiumssitzung in der vergangenen Woche als "Freisler" bezeichnet und damit mit dem berüchtigten Nazi-Richter Roland Freisler verglichen. Keller entschuldigte sich für den Eklat, das reicht jedoch offenbar nicht aus. "Eine derartige Äußerung ist völlig inakzeptabel und macht uns fassungslos. Sie wird auf das Schärfste verurteilt", teilten die Bosse mit. "Die Regional- und Landesverbände des DFB stehen für eine demokratische, tolerante und vielfältige Gesellschaft. Die Äußerung des Präsidenten ist mit den Grundsätzen und Werten der Verbände nicht vereinbar."