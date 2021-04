DFB beschließt Position zur WM 2022 in Katar - Keller: "Menschenrechte sind nicht verhandelbar"

"Menschenrechte sind nicht verhandelbar", sagte DFB-Präsident Fritz Keller laut Mitteilung. "Wir haben nun mit der Menschenrechts-Policy und dem Positionspapier zu Katar einen offiziellen Standpunkt entwickelt. Wir möchten damit einmal mehr unterstreichen, welche zentrale Bedeutung dieses Thema auch für den Sport hat, und unsere Bereitschaft erklären, für unsere Werte entsprechend unserer Möglichkeiten und mit Unterstützung von Expert*innen einzutreten", so Keller weiter. Bereits beim Bundestag 2019 sei die Achtung aller international anerkannten Menschenrechte in die DFB-Satzung aufgenommen worden. Die Menschenrechts-Policy enthalte "Grundsätze und Ausführungen zu Aspekten menschenrechtlicher Sorgfalt im DFB und einen Annex mit konkreten thematischen Handlungs- und Umsetzungsfeldern".

DFB: WM 2022 könne "als Motor zu einer positiven Entwicklung in Katar beitragen"

In seiner Position zu Katar vertritt der DFB die Überzeugung, "dass der Sport über politische, religiöse und kulturelle Grenzen hinweg Brücken bauen und Grundlagen für Verbesserung schaffen kann". Die Fußball-WM im Ende 2022 könne "als Motor zu einer positiven Entwicklung in Katar beitragen".

Die deutsche Nationalmannschaft hatte sich Ende März vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Island in Duisburg mit der Aufschrift "Human Rights" (Menschenrechte) präsentiert. Damit zielte das Team auch auf die Arbeitsbedingungen im WM-Gastgeberland Katar ab. Beim Spiel gegen Rumänien gingen die Spieler subtiler vor und trugen ihre Trikots mit der Rückennummer nach vorne, was ebenfalls bereits eine Anspielung auf die 30 Menschenrechtsartikel der Vereinten Nationen (UN) sein sollte, die am 10. Dezember 1948 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen beschlossen wurden. Beim 1:2 gegen Nordmazedonien setzten die DFB-Spieler auf ein Plakat. Darauf war in Schwarz-Rot-Gold, den Farben der deutschen Flagge, zu lesen: "Wir für 30" - wie schon in Rumänien also ein Hinweis auf die 30 Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.