Andreas Köpke bestätigt DFB-Abschied – Hansi Flick vorerst ohne Torwart-Trainer

Köpke kann auf eine erfolgreiche Karriere als Spieler und Funktionär zurückblicken. Von 1990 bis 1998 absolvierte der ehemalige Keeper 59 Länderspiele und gewann 1990 ohne Einsatz die Weltmeisterschaft und 1996 den EM-Titel, diesmal als Stammkeeper. Bei seinen Vereinen hatte er dagegen weniger Glück und stieg in seiner Karriere (u.a. 1. FC Nürnberg und Eintracht Frankfurt) insgesamt sechsmal ab. 2001 beendete Köpke beim Club nach dem geglückten Aufstieg in die Bundesliga schließlich seine aktive Karriere.

2004 folgte der gebürtige Kieler schließlich im DFB-Team ohne Vor-Erfahrung auf der Position als Torwart-Trainer auf den zuvor entlassenen Sepp Maier. Seine erste Entscheidung, gemeinsam mit Klinsmann, hatte es gleich in sich: So vertraute das DFB-Team bei der Heim-WM nicht etwa auf den vor der Klinsmann-Ära unangefochtenen Stammkeeper Oliver Kahn, sondern auf dessen Herausforderer Jens Lehmann. Auch nach dem Klinsmann-Rücktritt blieb Köpke als feste Konstante im DFB-Team unter Bundestrainer Löw an Bord, feierte mit der Mannschaft 2014 den WM-Titel in Brasilien und gewann 2017 in Russland den Confederations Cup. Mit Flick hatte Köpke beim DFB bereits zusammengearbeitet. Der neue Bundestrainer war von 2006 bis 2014 Assistenztrainer von Löw. Im neuen Flick-Team wird es nun zu keinem Wiedersehen kommen.