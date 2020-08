DFB bestätigt: Bayern-Pokalspiel in Oktober verschoben - Alle Spiele genau terminiert

Der DFB nimmt Rücksicht auf das harte Programm des FC Bayern München und verschiebt das Erstrundenspiel auf Antrag des Triple-Siegers: Die Bayern bestreiten ihre Erstrundenpartie gegen den 1. FC Düren, wie zuvor von der Aachener Zeitung berichtet, nun am 15. Oktober (20.45 Uhr). Ursprünglich wurde die Partie für den 11. September angesetzt. Sport1 bleibt neben Sky weiterhin übertragender Sender. Der FCB hatte erst am vergangenen Sonntag in Lissabon die Champions League gewonnen. Anschließend gab Trainer Hansi Flick seiner Mannschaft zwei Wochen Urlaub. "Mit Blick auf die individuelle Belastungssteuerung der Spieler, auch der vielen deutschen Nationalspieler beim FC Bayern, ist es auch im Sinne des gesamten deutschen Fußballs, diesen Antrag auf Spielverlegung zu genehmigen", erklärte DFB-Vizepräsident Peter Frymuth.

Alle weiteren DFB-Pokal-Partien sollen wie geplant vom 11. bis 14. September ausgetragen werden - und wurden nun auch genau terminiert. So werden die Spiele zwischen dem TSV Havelse gegen Mainz 05 und Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC nun anstelle des Bayern-Spiels am Freitagabend (20.45 Uhr/Sky) stattfinden. Das Topspiel am Samstagabend um 20.45 Uhr bestreiten Carl-Zeiss Jena und Werder Bremen. Der MSV Duisburg und Borussia Dortmund schließen am Montagabend um 20.45 Uhr (ARD/Sky) das Pokal-Wochenende ab Die zweite Runde des nationalen Cups ist erst für den 22./23. Dezember terminiert.

Durch die Verschiebung des Bayern-Spiels ist Bundestrainer Joachim Löw erneut Leidtragender. Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet unmittelbar vor dem 15. Oktober drei Länderspiele: Am 7. Oktober geht es in Köln gegen die Türkei, am 10. Oktober in Kiew gegen die Ukraine und am 13. Oktober - also lediglich zwei Tage vor dem etwaigen Pokal-Termin - erneut in Köln gegen die Schweiz.

Aufgrund der Champions-League-Belastung für den FC Bayern und RB Leipzig verzichtet Löw bereits bei den ersten beiden Nations-League-Spielen auf sechs Spieler. Gegen Spanien (3. September) in der Schweiz (6. September) fehlen Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Manuel Neuer, Lukas Klostermann und Marcel Halstenberg.

