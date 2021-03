DFB bestätigt: Bayern-Verteidiger Niklas Süle fehlt der Löw-Elf gegen Rumänien und Nordmazedonien

Die deutsche Nationalmannschaft ist am Samstagvormittag ohne Abwehrspieler Niklas Süle nach Bukarest aufgebrochen. Der 25 Jahre alte Profi des FC Bayern München fällt wegen muskulärer Probleme für das WM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien am Sonntagabend (20.45 Uhr/RTL) und auch für das folgende Heimspiel gegen Nordmazedonien am kommenden Mittwoch in Duisburg aus, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) vor dem Abflug in Düsseldorf bekanntgab.

