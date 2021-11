DFB bestätigt: Geldstrafe für Mainz 05 nach Fan-Ärger um Union-Angreifer Max Kruse

Zum Hintergrund: Fans der Mainzer hatten Angreifer Max Kruse von Union Berlin nach dessen Auswechslung in der Bundesliga-Partie am 3. Oktober bepöbelt und mit Bier beschüttet. Kruse selbst war cool geblieben und die Aktion der Anhänger mit einem ungläubigen Blick in Richtung Tribüne quittiert. Auch im Interview nach dem Spiel reagierte der Offensivspieler gelassen: "Warum soll mich so was provozieren? Was soll ich zu solchen Quatschköppen sagen?", sagte Kruse bei DAZN.