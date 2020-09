DFB bestätigt: Kontrollausschuss untersucht Spuckattacke von Schalke-Profi Ozan Kabak

Bei der 1:3-Niederlage der Schalker am Samstagabend spuckte Kabak nach einem Zweikampf mit dem Bremer Verteidiger Augustinsson in Richtung des am Boden liegenden Werder-Profis. Eine Aktion, die für Empörung sorgte: So unter anderem beim bespuckten Augustinsson selbst: "Schalke war sehr frustriert über die 90 Minuten. Das ist kein Fairplay", sagte der Schwede, der die Szene auf dem Platz nach eigener Aussage nicht mitbekam, bei Sky nach Ansicht der TV-Bilder. "Das hat nichts mit Fußball zu tun. Das darf nicht passieren."