DFB bestätigt: Pokal-Halbfinale von RB Leipzig findet bereits im April statt

RB Leipzig trägt sein Halbfinalspiel im DFB-Pokal gegen den Sieger der Nachholpartie Jahn Regensburg gegen Werder Bremen bereits am 30. April aus. Geplant war die Partie eigentlich am 2. Mai. Zudem steht die Anstoßzeit des Pokalfinales fest. Das gab der DFB am Freitag bekannt.