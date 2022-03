DFB bestätigt: Robin Koch fällt mit Corona bei Länderspielen gegen Israel und die Niederlande aus

Robin Koch wird der deutschen Nationalmannschaft bei den beiden anstehenden Länderspielen am Samstag gegen Israel in Sinsheim sowie am kommenden Dienstag in Amsterdam gegen die Niederlande fehlen. Das teilte der DFB am Dienstag auf einer Pressekonferenz mit. So habe ein "PCR-Test das gleiche Ergebnis gebracht", wie schon der Schnelltest am Vortag. Koch war bereits vor seiner Anreise zum Teamhotel Kempinski Gravenbruch vor den Toren Frankfurts positiv auf Corona getestet worden. "Das heißt: Robin Koch ist leider in dieser Maßnahme nicht dabei", erklärte Pressesprecher Jens Grittner.

