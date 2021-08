DFB bestätigt: Schiedsrichterin Steinhaus-Webb verlässt Verband - und heuert in England an

Die frühere Bundesliga-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb verlässt den Deutschen Fußball-Bund (DFB) und wird künftig in England arbeiten. Das teilte der DFB am Montag in Frankfurt mit. Demnach wird die 42-Jährige auch nicht mehr als Video-Assistentin in Deutschland zum Einsatz kommen. Zuletzt war Steinhaus auch als mögliche Nachfolgerin von Ex-DFB-Präsident Fritz Keller im Gespräch.

