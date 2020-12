DFB bestätigt Termin: Bundestrainer Löw äußert sich am Montag in Pressekonferenz

Jetzt spricht Joachim Löw: Der DFB hat eine zeitnahe Pressekonferenz mit dem Bundestrainer angekündigt. So wird sich Löw nach Angaben des Verbands vor der Auslosung der WM-Qualifikationsgruppen am Montag auf einer PK den Fragen der Journalisten stellen. Die Presserunde beginnt um 16 Uhr, zwei Stunden später beginnt dann die Auslosung der WM-Quali in Zürich, die Löw mit der DFB-Führung gemeinsam im Livestream verfolgen wird.

