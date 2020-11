"Deutschland hatte beste Mannschaft aufgestellt": Spanien-Trainer Luis Enrique nach Kantersieg überglücklich

Nach dem überwältigenden 6:0-Sieg Spaniens gegen Deutschland in der Nations League am Dienstagabend in Sevilla war Trainer Luis Enrique voll des Lobs für seine Mannschaft. "Ich bin sehr glücklich über dieses Ergebnis für die Spieler. (...) Ich würde sagen, dass jeder in der Mannschaft zu dem Erfolg beigetragen hat, ohne jemanden besonders hervorheben zu wollen. Um ein Team wie Deutschland zu bezwingen, müssen alle zusammenarbeiten", sagte der 50-Jährige und fügte hinzu: "Das Spiel lief perfekt. Alle haben sich eingebracht und ins Schwarze getroffen."

