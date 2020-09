DFB-Manager Bierhoff nimmt Klubs in die Pflicht: Kann nicht sein, dass wir immer zurückstecken

Rund ein Dreivierteljahr musste die Nationalmannschaft zuletzt pausieren, bis es zurück in den Spielbetrieb ging. Mit den Spielen in der Nations League gegen Spanien am vergangenen Donnerstag (1:1) und in der Schweiz am Sonntagabend (20.45 Uhr, ZDF) steht die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw endlich wieder auf dem Platz. Doch schon jetzt musste der Bundestrainer auf viele Leistungsträger verzichten. Die meisten Nationalspieler vom FC Bayern und von RB Leipzig bekommen nach dem Champions-League-Finalturnier eine Pause. Kai Havertz ist wegen seines Wechsels zum FC Chelsea abgereist.