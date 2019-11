DFB bittet Dynamo Dresden erneut zur Kasse

Den Grund dafür hatten dem DFB einige Fans am 31. August beim Heimspiel gegen den FC St. Pauli (Endstand 3:3) geliefert, als sie unter anderem frauenfeindliche Spruchbänder im K-Block entrollten. Für Empörung hatten auch zwei Ordner gesorgt, die T-Shirts mit Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen trugen. Sie hatten eine Dienstanweisung des Sicherheitsdienstes nicht befolgt, dann ihre Leibchen ausgezogen und so ihre wahre Gesinnung zur Schau getragen. Dynamo entschied nach Bekanntwerden des Vorfalls, dass sie nicht mehr im Stadion arbeiten dürfen.

In dieser Saison rechnet Dynamo nach 13 Spieltagen bereits mit Strafzahlungen von knapp 180.000 Euro. Die am Donnerstag bestätigte Strafe ist in dieser Summe schon enthalten. Es ist die bisher höchste Einzelstrafe, die in dieser Spielzeit bereits ausgesprochen wurde. Für das Pyro-Spektakel beim Pokalspiel in Berlin plant Dynamo sogar 92.000 Euro ein, etwa 27.000 Euro werden die Kokelei und der Böllerwurf beim letzten Heimspiel gegen Wehen Wiesbaden kosten. „Die Entwicklung ist besorgniserregend“, warnte Born am vergangenen Sonnabend die radikalen Fans vor erneutem Fehlverhalten.