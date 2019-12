DFB-Boss Fritz Keller über die WM in Katar: Spieler werden ihre Stimme erheben 

2022 ist Katar Schauplatz der Fußball-WM. Kann das Turnier zur Vorweihnachtszeit in der Wüste ein Erfolg werden? DFB-Präsident Fritz Keller betont in einem Interview mit der Bild: "Die WM an Katar zu vergeben, war in vielerlei Hinsicht eine ganz schlechte Entscheidung."