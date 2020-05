Nach Rummenigge-Kritik: DFB-Boss Keller will Gehaltsobergrenze einführen und stellt 5-Punkte-Plan vor

Unter den fünf Punkten ist auch eine Gehaltsobergrenze und die "sinnvolle Regulierung des Fußballs" vorgesehen. Demnach gibt es bereits eine Arbeitsgruppe, die auch in Zusammenarbeit mit der UEFA dafür sorgen soll, dass eine europakonforme Regelung getroffen wird. Vor allem die immensen Transfersummen und Provisionen für Spielerberater würden die Gesellschaft zunehmend entfremden: "Da schäme ich mich manchmal wirklich fremd", sagte der Präsident des Verbandes. Keller erklärte, er habe unter anderem mit Karl-Heinz Rummenigge telefoniert. Der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern hatte den DFB-Chef am Wochenende deutlich kritisiert.

Das ist der 5-Punkte-Plan von DFB-Präsident Keller

1. Keller will den DFB in der Corona-Krise für Präventivtests nutzen. Das bedeutet: falls von Politik und Wissenschaft präventive Tests in Deutschland durchgeführt werden, "wird der Fußball seinen Beitrag zum Gelingen dieser Maßnahme leisten: mit seiner verbindenden Kraft, seiner Popularität, Logistik und Infrastruktur, vor allem aber mit seinen sieben Millionen Mitgliedern und rund 25.000 Vereinen", sagte Keller.

2. Keller will über "eine Gehaltsobergrenze nachdenken" und den Fußball "sinnvoll regulieren". Zu diesem Zweck will der DFB-Präsident mit dem UEFA-Boss Aleksander Ceferin sowie seinen internationalen Verbandskollegen Kontakt aufnehmen. "Provisionen für Spielerberater und immense Transfersummen irritieren die Gesellschaft zunehmend und entfremden sie von unserem geliebten Sport", schrieb Keller. "Der gesamte Fußball ist aufgefordert, endlich zufriedenstellende Antworten auf diese Problemstellungen zu geben."

3. Keller will mehr Nachhaltigkeit für den Fußball. Es schwingt auch Kritik an der Wirtschaftsführung der Profiklubs mit: "Gute Unternehmensführung bedeutet insbesondere das Denken in langfristigen Perspektiven und nicht von Saison zu Saison", betont Keller. Zu diesem Zweck will er "verbindliche Nachhaltigkeits-Standards entwickeln. Außerdem will der DFB die Initiative der EU unterstützen, die sich ein klimaneutrales Europa im Jahr 2050 auf die Fahnen geschrieben hat. Die EM 2024 "wird dabei ein besonders wichtiger Meilenstein sein", so Keller.