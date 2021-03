DFB-Bosse Keller und Bierhoff erklären Plan: So läuft die Suche nach dem Löw-Nachfolger

Der Rücktritt von Bundestrainer Joachim Löw nach der EM im Sommer trifft den Deutschen Fußball-Bund hart, aber keineswegs unvorbereitet. "Es is nicht so, dass man sich erst seit heute damit beschäftigt", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff auf einer Pressekonferenz des Verbandes am Donnerstag und gestand: "Wir hatten so einen Fall im Hinterkopf." Er sei von der Entscheidung nicht "wie von einem Blitz getroffen" worden.

Der frühere Nationalspieler ist der Mann, der nach 15 Jahren einen Nachfolger für Löw identifizieren soll. Das erklärte Verbandspräsident Fritz Keller, der den scheidenden 61-Jährigen für dessen frühe Entscheidung lobte. "Du hast uns die Zeit gegeben, in aller Ruhe und aller Sorgfalt die Nachfolge vorzubereiten" , sagte der frühere Freiburg-Boss. Bierhoff habe nun "den Auftrag erhalten, zu sondieren", so Keller weiter. Der DFB habe rund drei Monate vor Turnierbeginn nun "alle Zeit der Welt".

Auch Bierhoff unterstrich dies: "Wir haben absolut keine Zeitnot", betonte er und sprach von einer "wichtigen Entscheidung für den Verband und Fußball-Deutschland". Nun gelte es, Gespräche zu führen und Eindrücke zu gewinnen. Man sei derzeit nicht auf einen Topkandidaten festgelegt. "Wir haben gute Trainer in Deutschland, im Ausland und im DFB", sagte Bierhoff. "Jetzt haben wir die Möglichkeit, uns das in Ruhe anzuschauen." Es gelte, "immer das Ding zu Ende" zu denken. Bei der Suche beschränkt man sich nicht nur auf vereinslose Coaches. Bierhoff: "Wir wollen nicht in bestehende Verträge eingreifen." Sollte man sich für einen vertraglich gebundenen Trainer interessieren, würde eine Kontaktaufnahme nur "in Abstimmung mit dem jeweiligen Verein" erfolgen. "Ansonsten würden wir bestehende Verträge respektieren", ergänzte Bierhoff. Eine zeitliche Vorgabe gebe man sich nicht, ein Nachfolger soll jedoch in jedem Fall vor den nächsten Länderspielen im September gefunden werden.