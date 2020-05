DFB-Vize Rainer Koch erstaunt über Fußball-Freigabe ohne DFB-Pokal: "Völlig unverständlich"

Bundesliga verschiebt Saison-Fortsetzung und legt Termin für letzten Spieltag fest - zum Auftakt kein Spiel am Freitag

"Was für mich völlig unverständlich ist, ist, dass der DFB-Pokal herausgenommen worden ist", sagte DFB-Vizepräsident Rainer Koch am Mittwoch im Bayerischen Fernsehen. Zum Titelverteidiger FC Bayern München, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen kommt als vierter Halbfinalist der Viertligist 1. FC Saarbrücken als Sonderfall hinzu. "Beim DFB-Pokal wird man sicher eine Lösung finden“, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) in der BR-Sendung. Er verwies auf den Amateurclub Saarbrücken. "Der ist formal nicht von der Freigabe der ersten und zweiten Liga erfasst. Aber ich bin sicher, das werden wir klären", versicherte der 63-jährige Herrmann.