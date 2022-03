Vor DFB-Wahlen: Drei Ex-Präsidenten fordern Ende des "Systems Koch"

Die drei früheren DFB-Präsidenten Fritz Keller, Reinhard Grindel und Theo Zwanziger fordern für einen "echten Neuanfang" den Rückzug des aktuellen Interimschefs Rainer Koch . "Beenden Sie das System Koch", schreiben Keller (64), Grindel (60) und Zwanziger (76) in einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Erklärung an die Delegierten des DFB-Bundestags an diesem Freitag. Der langjährige DFB-Funktionär Koch (63) steht für die Position eines Vizepräsidenten zur Wahl.

Für das Präsidentenamt zur Wahl stehen am Freitag in Bonn Bernd Neuendorf (60) als Kandidat des einflussreichen Amateurlagers sowie Peter Peters (59), der vom Profifußball unterstützt wird. Der Kicker berichtete am Sonntagabend von einem Treffen von Peters, Keller, Grindel und Zwanziger in Frankfurt. Eine Wahlempfehlung lehnten sie demnach aber ab.