Bericht: DFB-Direktor Bierhoff will im April mit Rangnick über Bundestrainer-Posten sprechen

Für Joachim Löw läuft die Abschiedstournee in vollen Zügen. Am Mittwochabend (20.45 Uhr, RTL) führt der 61-Jährige die Nationalmannschaft gegen Nordmazedonien zum letzten Mal als Bundestrainer in ein WM-Qualifikationsspiel. Danach steht für Löw – Stand heute – noch ein Testspiel gegen Dänemark auf dem Programm, bevor er dann ab dem 15. Juni mit dem DFB-Team bei der Europameisterschaft um einen letzten Titel kämpft. Die Suche nach einem Nachfolger spitzt sich indes zu: Wie Bild und Sport Bild berichten, wird sich DFB-Direktor Oliver Bierhoff im April mit Ralf Rangnick treffen.

