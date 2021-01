Nach mehr als vier Jahren: Integrationsbeauftragter Cacau beendet Zusammenarbeit mit dem DFB

Ewige Dankbarkeit: Deshalb liegt Klaas-Jan Huntelaar Schalke 04 so sehr am Herzen

Auch DFB-Präsident Fritz Keller dankte dem gebürtigen Brasilianer für seinen Einsatz beim Verband. "Cacau hat sich mit großem Engagement für unsere vielen Fußballer*innen in Deutschland und den DFB eingesetzt und entscheidend daran mitgewirkt, die integrative Kraft des Fußballs noch sichtbarer zu machen", so der 63-Jährige. "Mir fallen nicht viele ehemalige Nationalspieler ein, die für eine Verbandsaufgabe so viel Zeit investiert und sich so leidenschaftlich auch für den Fußball an der Basis engagiert haben."