Bericht: DFB-Chef-Kandidat Peters holt sich weibliche Unterstützung – Sportwissenschaftlerin Silke Sinning bereit

Präsidentschaftskandidat Peter Peters will möglicherweise mit hochkarätiger weiblicher Besetzung in seinem Team zur Wahl um den DFB-Chefposten antreten. Nach Kicker-Informationen ist Sportwissenschaftlerin Silke Sinning bereit für eine Kandidatur als Vizepräsidentin unter Peters.

Am 11. März 2022 wählt der DFB-Bundestag seinen neuen Präsidenten, nachdem Fritz Keller mangels Vertrauen in Folge einer verbalen Entgleisung gegen den damaligen Vizepräsidenten Rainer Koch zurückgetreten war. Die Landes- und Regionalverbände schickten zuletzt Bernd Neuendorf, den Präsidenten des Mittelrhein-Verbandes, als Gegenkandidaten zu Peters ins Rennen. Mit der Universitätsprofessorin Sinning könnte Peters nun bei Landesverbänden punkten, die mehr Frauen in der künftigen DFB-Spitze sehen wollen.