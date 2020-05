DFB-Chefmediziner Meyer reagiert auf Kritiker: Fußball hat keine Sonderrolle

DFB-Chefmediziner Tim Meyer hält die Diskussion über eine Vorzugsbehandlung des Fußballs in der Corona-Krise für unsinnig. „Also eine Sonderrolle im Sinne von Sonderregel - das kann ich konkret bestreiten. Denn es ist überhaupt nicht so, dass zum Beispiel gegenüber den Gesundheitsämtern Regeln gelten, die gegenüber anderen nicht gelten. Das ist einfach nicht der Fall“, sagte der 52-Jährige am Freitag bei MagentaSport.