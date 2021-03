Löw lässt Tür für DFB-Comeback von Müller, Hummels und Boateng weiter offen - Entscheidung im Mai

Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng dürfen sich weiter Hoffnungen auf ein Comeback in der deutschen Nationalmannschaft machen. Bundestrainer Joachim Löw hat in der Halbzeit des Bundesliga-Topspiels zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund bei Sky bestätigt, dass er sich durchaus Gedanken über eine Rückholaktion des vor zwei Jahren ausgebooteten Trios machen werde - allerdings noch nicht in diesem März. "Wir machen die März-Länderspiele wie bisher", kündigte Löw an - gab aber gleichzeitig einen konkreten Termin für seine Entscheidung über ein Comeback der zwei Bayern-Profis (Müller, Boateng) und des BVB-Abwehrchefs Hummels. "Das werden wir im Mai entscheiden, dann werden wir sehen, was wir brauchen", so der Bundestrainer.

Anzeige