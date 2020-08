Mertesacker hält DFB-Comeback von Müller, Boateng und Hummels für möglich - Keine "halbgare Geschichte"

Ex-Nationalspieler Per Mertesacker hat angesichts der starken Leistungen von Thomas Müller in der Champions League angeregt, dass Bundestrainer Joachim Löw es sich genau überlegen solle, ob er den nach der WM 2018 aussortierten Bayern-Profi nicht doch noch für das DFB-Team nominieren will. Die Frage laute: "Was ist das beste für Deutschland?", sagte der nach dem WM-Triumph 2014 zurückgetretene Mertesacker der Bild.

Ganz ähnlich schätzte der 35-Jährige die Situation bei Jerome Boateng und Mats Hummels ein, denen Löw ebenso wie Müller keine Zukunft in der Nationalmannschaft mehr eingeräumt hatte. "Nach dieser Entscheidung, Thomas, Mats und Jerome nicht mehr zu nominieren, haben ja alle drei Topleistungen im Verein gebracht", sagte Mertesacker und zeigte sich sogleich "sehr überrascht" von der sportlichen Entwicklung seiner ehemalige Mitspieler.