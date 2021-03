DFB-Comebacker Amin Younes über "Genugtuung" nach Frankfurt-Erfolg und Defizite in der Ausbildung

Am 8. Oktober 2017 absolvierte Amin Younes sein letztes Länderspiel: Beim 5:1-Sieg gegen Aserbaidschan wurde der quirlige Offensiv-Dribbler von Bundestrainer Joachim Löw eingewechselt - kam danach aber nie wieder zum Einsatz. Jetzt könnte es das große Comeback geben: Löw nominierte von Eintracht Frankfurt ausgeliehenen Profi der SSC Neapel nun nach starken Leistungen für die SGE für die drei WM-Qualifikationsspiele am kommenden Donnerstag gegen Island, am 31. März gegen Nordmazedonien und am 28. März in Rumänien. "Wir hatten bei der Nationalmannschaft eine gute Zeit zusammen. Aber der Bundestrainer hat einfach die Qual der Wahl. Gehofft habe ich natürlich, davon ausgegangen bin ich aber nicht. Umso mehr freue ich mich über das Comeback", sagte der 27-Jährige nun im Kicker (Sonntagsausgabe). Anzeige

Younes könnte beim DFB-Team eine Fähigkeit einbringen, die heutzutage nur noch wenige junge Spieler beherrschen: Tempodribbling. Der nur 1,68 Meter große Angreifer scheut keine Eins-gegen-Eins-Situation. Der Nationalspieler vermisst weitere Dribbler im Profi-Fußball: "Ich glaube, diese Stärke muss viel mehr gefördert und vor allem zugelassen werden", meint der Frankfurt-Profi. "Wenn Sie als Journalist das fordern oder genauso auch Jugendtrainer, dann muss jeder das Risiko in Kauf nehmen, dass der Spieler bei zehn Versuchen drei-, viermal hängen bleibt." In Deutschland werde eventuell zu oft der gleiche Spielertyp gefördert, kritisierte Younes. "Taktisch gut, sauber beim Passspiel von A nach B. Aber: Wer dreht auf, wer geht am Gegner vorbei, wer macht ungewöhnliche Dinge? Das entwickelt sich nur, wenn du es auch zulässt."

Younes-Lob an Horst Hrubesch

Bei der U21-Nationalmannschaft sei sein Ex-Trainer Horst Hrubesch ein Coach gewesen, der Younes' Spielstil gefördert habe: "Dort konnte ich eine Basis legen und besaß eine gute Bühne, um meine Qualitäten zu zeigen", sagte er über die U21. Sein Wechsel von Borussia Mönchengladbach 2015 zu Ajax Amsterdam habe ihn ebenfalls in der Dribbling-Entwicklung geholfen. "Dieser Schritt war fundamental, die Grundlage für meine weitere Karriere. Wäre ich in Deutschland geblieben, weiß ich nicht, ob es genauso gelaufen wäre", blickt der Stürmer zurück.