Kommentar zum Dauer-Ärger beim DFB: Der Verband zerstört sich selbst

Baustellen hat der DFB wahrlich genug. Eigentlich weiß man gar nicht, wo man anfangen und vor allem aufhören soll, wenn es darum geht, die aktuell größten auch nur zu benennen. Ist es der unentschuldbare Vergleich mit einem der schlimmsten Verbrecher der Nazizeit von Präsident Fritz Keller im Bezug auf seinen Stellvertreter Rainer Koch? Ist es der unzumutbare Dauerstreit zwischen dem Verbandsboss und seinem Generalsekretär Friedrich Curtius, Abmahnungen, Ermittlungen und Rauswürfe von Mitarbeitern inklusive? Oder ist es vielleicht die Tatsache, dass immer wieder Interna bis hin zu Mailverkehren und Verträgen an die Öffentlichkeit gelangen und die offenbar nicht zufällig damit in Zusammenhang stehende Zusammenarbeit mit einem Koch-verbandelten (und hochbezahltem) Medienberater?

Wie erwähnt könnte man diese Liste problemlos verlängern, bis hin zur offenen Bundestrainerfrage. Ausgerechnet diese scheint am wenigsten Anlass zur Sorge zu bereiten, schließlich muss der DFB den designierten Nachfolger von Joachim Löw, Bayerns Coach Hansi Flick , nur noch an der Türe abholen, die er selbst schon geöffnet hat. Oliver Bierhoff wird sich dieser dankbaren Aufgabe bald annehmen und als einer der weniger Gewinner dieser epochalen Krise dastehen.

Es ist fast schon skurril, dass ausgerechnet der ebenfalls in der Kritik stehende Direktor gemeinsam mit dem zukünftigen Bundestrainer als Hoffnungsträger herhalten muss. Denn das wirklich größte Problem beim DFB sind nicht die vielen Brandherde, sondern das Fehlen von Feuerwehr samt Löschfahrzeugen.

Wer bitte soll denn auf höchster Führungsebene „aufräumen“ und eine vernünftige Zusammenarbeit gewährleisten, wenn nicht nur alle zerstritten und verkracht sind, sondern jeder für sich in diverse bedenkliche Vorgänge involviert ist? Ob Keller, Curtius oder Koch – niemand ist unbefleckt und ein „Mediator“ von außen aktuell nicht in Sicht. Von innen heraus wird sich der Verband nicht reinigen, sondern – wenn er so weitermacht – selbst zerstören. Das ohnehin schon auf ein Minimum gesunkene Vertrauen wiederherzustellen, wird Jahre dauern. Und selbst dazu bräuchte es unbedingt einen radikalen Neuanfang. Und zwar ohne einen einzigen der genannten.