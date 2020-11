DFB-Debatte vor Topspiel zwischen BVB und FC Bayern: Hummels, Müller und Boateng im Fokus

Niklas Süle hat Gewissheit – zumindest darüber, dass er am Samstag beim Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München nicht dabei sein wird. "Süle steht nicht zur Verfügung", sagte Trainer Hansi Flick am Freitag an der Säbener Straße. Worüber der Innenverteidiger keine Gewissheit hat: seinen Corona-Test. Am Montag wurde er positiv getestet, mittlerweile zweimal negativ. Dennoch ist der 25-Jährige weiter in Quarantäne und kann das Spiel nur im TV verfolgen. Anzeige

Dabei hätte der Bayern-Profi bei der nationalen Innenverteidiger-Messe gerne bewiesen, dass er wie unter Bundestrainer Joachim Löw die Nummer eins hierzulande ist. Vor den 2014er-Weltmeistern Jérôme Boateng (32) und Mats Hummels (31). Der Dortmunder Hummels war am Freitag allerdings noch fraglich für das Duell des Herausforderers gegen den Abo-Meister. Vorigen Samstag hatte sich der Ex-Bayer nach seinen zwei Treffern zum 2:0-Erfolg des BVB in Bielefeld eine Muskelverletzung zugezogen, verpasste das Champions-League-Spiel am Mittwoch in Brügge (3:0). Seitdem kann Hummels nur ein individuelles Trainingsprogramm abspulen. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Dabei ist der BVB-Abwehrchef eminent wichtig für Coach Lucien Favre, dessen Team die letzten vier Partien kein Gegentor kassiert hat.

Längst werden die Stimmen immer lauter, die Hummels’ Comeback in der Nationalelf fordern. Im März 2019 hatte Löw im Rahmen des Umbruchs im Team Hummels, Boateng und auch Thomas Müller überraschend aussortiert. Aktuell performt das Trio wieder auf höchstem Niveau, speziell Müller ist in der Münchner Offensive als Torvorbereiter, Torjäger und verlängerter Arm des Trainers unverzichtbar. Kann es sich Löw mit Blick auf die EM 2021 wirklich erlauben, auf Routiniers in dieser Form zu verzichten?

Nein, sagen die Dortmunder Verantwortlichen wie Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. "Wenn Mats, genauso wie Thomas Müller, sein überragendes Niveau hält, dann wird der Bundestrainer an beiden nicht vorbeikommen", sagte der BVB-Boss der Sport Bild und erklärte, warum: "Joachim Löw ist erfolgsorientiert. Da bin ich sicher." Sky-Experte Dietmar Hamann meinte: "Mats ist ein absoluter Leader da hinten. Er kann die Mannschaft führen und ich glaube, auch die anderen Spieler. Ab und zu habe ich das Gefühl, hinten sind sie etwas hilflos, und da würde mit Sicherheit Hummels etwas Ruhe reinbringen." Anzeige

Kohler: "Löw kann auf Hummels verzichten"