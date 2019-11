Alle DFB-Debütanten unter Joachim Löw im Überblick: Hertha-Profi Niklas Stark ist Nummer 106

Was lange währt, wird endlich gut: Niklas Stark hat im abschließenden EM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft gefeiert. Der Defensivallrounder von Hertha BSC wurde bei der Partie am Dienstagabend in Frankfurt in der 65. Minute für Lukas Klostermann eingewechselt und ist damit der 106. DFB-Debütant in der Ära von Joachim Löw. Erster Neuling unter dem Bundestrainer, der seit gut 13 Jahren im Amt ist und Deutschland 2014 zum Weltmeister machte, war im August 2006 ebenfalls ein Herthaner: Malik Fathi kam im Testspiel gegen Schweden (3:0) 45 Minuten zum Einsatz und bestritt das erste seines insgesamt nur zwei Länderspiele.