Kommentar nach dem DFB-Sieg gegen Tschechien: EM-Warnschuss von Löw – nicht nur für Brandt

Die Worte von Joachim Löw waren sehr bewusst gewählt. "Der Julian", sagte der Bundestrainer nach dem 1:0-Sieg im Test gegen Tschechien. "Der Julian hat ein riesiges Potenzial. Woran wir bei ihm arbeiten müssen, ist die Konstanz. Er hat so viel Können in seinen Aktionen, aber er ist ein bisschen schwankend in den Leistungen." Gemeint war Julian Brandt. Allerdings hätten Löws Worte auch genauso gut für einen anderen Julian gelten können – nämlich Julian Draxler.

