DFB-Aufstellung in Nordmazedonien fix: Bundestrainer Flick mit fünf Veränderungen 

Die deutsche Nationalmannschaft könnte mit einem Sieg im WM-Qualifikationsspiel in Nordmazedonien am Montag (20.45 Uhr, RTL) bereits das Ticket für die Endrunde in Katar 2022 lösen. Voraussetzung ist allerdings, dass die Ergebnisse der Konkurrenz in der Gruppe J passen. Bundestrainer Hansi Flick peilt den fünften Sieg im fünften Spiel seiner Amtszeit an und kann in seiner Aufstellung wieder auf Manuel Neuer bauen. Der Kapitän und Stammtorwart hatte zuletzt beim 2:1 gegen Rumänien verletzungsbedingt pausieren müssen. Abwehrspieler Antonio Rüdiger, der das Abschlusstraining am Sonntag verpasst hatte, ist wegen seinen Rückenproblemen nicht mit von der Partie. Für ihn rückt Thilo Kehrer in die Innenverteidigung, David Raum gibt auf der linken Seite sein Startelfdebüt. Anzeige

Auf der anderen Abwehrseite hat Flick ebenfalls umgebaut: Lukas Klostermann rückt für Jonas Hofmann in die Startelf. Ein weiteres personelles Fragezeichen im DFB-Team betraf vor dem Gastspiel in Skopje das offensive Mittelfeld. Entscheidet Flick sich für Bayern-Star Thomas Müller oder bringt er wie in Hamburg gegen die Rumänen erneut BVB-Kapitän Marco Reus von Beginn an? Im Vorfeld hatte Flick offen gelassen, wer den Zuschlag erhält oder ob gar beide gemeinsam in der Startformation stehen würden. Die Antwort: Müller darf gegen die Nordmazedonen von Anfang an auflaufen. Insgesamt gibt es fünf Umstellungen im Vergleich zum Spiel gegen Rumänien.

Aufstellung fix: So spielt Deutschland in Nordmazedonien

Die deutsche Mannschaft geht in Skopje als klarer Favorit ins Rennen - nicht nur, weil sie die Tabelle der europäischen WM-Quali-Gruppe J mit 18 Punkten vor dem Gegner (12) klar anführt, sondern auch weil Nordmazedonien in der aktuellen FIFA-Weltrangliste auf Rang 74 gegenüber der DFB-Auswahl (14.) abgeschlagen ist. Eine Warnung muss den Deutschen zudem das Hinspiel im März sein, als sich das Team vom Balkan überraschend mit 2:1 gegen die damals noch von Joachim Löw trainierte deutsche Elf durchsetzte. Zudem ist Nordmazedonien unter Trainer Blagoja Milevski, der sich mit seinem Team im Umbruch befindet, in vier Begegnungen noch ungeschlagen (drei Remis, ein Sieg).