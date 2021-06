Im Video: DFB-Elf gegen Dänemark ohne Sextett um Gündogan – Dieses Team könnte Löw aufstellen

Am Mittwoch (21 Uhr, RTL) trifft die deutsche Nationalmannschaft auf den EM-Teilnehmer Dänemark. Im ersten von nur zwei Testspielen vor der am 11. Juni beginnenden Europameisterschaft werden noch zahlreiche Akteure fehlen. Die Champions-League -Finalisten Ilkay Gündogan ( Manchester City ) sowie Kai Havertz, Timo Werner und Antonio Rüdiger (alle FC Chelsea ) sind noch nicht, auch Toni Kroos (nach Corona-Erkrankung ) und Leon Goretzka (nach Verletzung) werden noch nicht zum Einsatz kommen.

Dennoch handelt es sich im vorletzten Test vor dem EM-Auftakt der deutschen Mannschaft gegen Frankreich am 15. Juni in München um ein richtungsweisendes Spiel. Sowohl DFB-Coach Löw als auch die Nationalspieler wissen, dass nicht viel Zeit bleibt. Also lautet die große Frage: Welches Team schickt der scheidende Bundestrainer am Mittwochabend aufs Feld? Die Einschätzungen von RND-Chefreporter Tobias Manzke gibt es hier im Video!