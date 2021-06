Im Video: Deutsches EM-Aus gegen England und Ende der Ära Löw - DFB-Reporter zieht Bilanz

Im Video gibt RND-Sportchef Heiko Ostendorp seine persönliche Einschätzung zum Ende der Löw Amtszeit: "Nach dem Gewinn des Confed Cups vor vier Jahren ging es nur noch zurück, nicht mehr nach vorne", kommentiert er. Exemplarisch dafür die sei die Leistung gegen die "Three Lions" gewesen: "Der Auftritt war nicht überzeugend, an diesem Tag war mehr drin", findet Ostendorp. Das deutsche Team habe "es wieder nicht geschafft, Chancen rauszuspielen und die wenigen Chancen, die es gab, zu nutzen". Das gesamte Gespräch gibt es hier im Video!

Das Zepter an der DFB-Seitenlinie übernimmt nun Hansi Flick, der ehemalige Co-Trainer von Löw und 2020 Triple-Sieger mit dem FC Bayern. So richtig geht es mit Flicks Amtszeit am 2. September in St. Gallen (Schweiz) los. Dann wartet in der WM-Qualifikation der Fußball-Zwerg Liechtenstein. Nationalmannschaftsreporter Ostendorp zeichnet die Aufgaben vor, die Flick erwarten: "Es geht darum, wieder eine andere Einstellung, eine andere Mentalität zu schaffen."