Kommentar zum deutschen EM-Aus gegen England: Ein bitteres Ende für Löw

Irgendwie musste es ja so kommen, dass der Mann, der über 15 Jahre lang an der deutschen Seitenlinie stand, keinen "normalen" Abschied bekommen würde. Joachim Löw geht nicht mit dem EM-Pokal in Bundestrainer-Rente, er musste immerhin auch nicht am absoluten Tiefpunkt abtreten – das wäre bei einem erneuten Vorrundenaus der Fall gewesen und hätte beim 2:2 gegen Ungarn durchaus passieren können.

