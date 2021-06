Ricken, zweimal Ginter, Hofmann: Die deutschen Turnier-Touristen von 2000 bis 2021

Bei fast jeder Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft gibt es in der deutschen Nationalmannschaft Spieler, die nicht zum Einsatz kommen. Bekannte Beispiele sind Paul Steiner oder Günter Hermann, die 1990 zum Kader von Teamchef Franz Beckenbauer gehörten und sich folglich "Weltmeister" nennen dürfen - obwohl sie im Turnier keine Minute gespielt haben. Doch auch in den vergangenen Jahren bis hin zu laufenden EM gab es prominente "Turnier-Touristen" - der SPORTBUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), hat sich die DFB-Aufgebote seit der EM 2000 angeschaut. Anzeige

EM 2000 In Belgien und den Niederlanden schied das deutsche Team unter Erich Ribbeck bereits nach der Vorrunde aus - einer der Tiefpunkte in der Geschichte des deutschen Fußballs. Neben den nicht eingesetzten Ersatztorhütern Jens Lehmann und Hans-Jörg Butt dürfen auch zwei Feldspieler von sich behaupten, dass sie am Schlamassel nicht aktiv beteiligt waren: Die Mittelfeldspieler Carsten Ramelow und Dariusz Wosz erlebten die drei Begegnungen gegen Rumänien (1:1), England (0:1) und Portugal (0:3) nur von der Bank aus. Ribbeck räumte seinen Posten nach der EM, Ex-Nationalspieler Rudi Völler übernahm.

WM 2002 Die erste Weltmeisterschaft des neuen Jahrtausends war auch die erste, die in Asien ausgetragen wurde: in Japan und Südkorea. Sensationell wurde Deutschland - eigentlich als Außenseiter gestartet - Vize-Weltmeister, unterlag im Finale mit 0:2 gegen Brasilien. Vier Profis durften in allen sieben Partien der DFB-Auswahl aber nur zuschauen: wie zwei Jahre zuvor bei der EM die Ersatzkeeper Lehmann und Butt, dazu der für seinen harten Linksschuss berühmte Jörg Böhme (damals Schalke 04) und BVB-Urgestein Lars Ricken.





EM 2004 Zwei Jahre nach dem Beinahe-Triumph in Asien folgte bei der Europameisterschaft in Portugal der harte Rückschlag. Während Griechenland unter Trainer-Legende Otto Rehhagel sensationell zum EM-Titel stürmte, war für Deutschland wie schon vier Jahre zuvor nach der Vorrunde Schluss. Gleich fünf Spielern seines Aufgebotes gewährte Teamchef Völler, der nach der EM zurücktrat und von Reformer Jürgen Klinsmann abgelöst wurde, keinerlei Einsatzzeit: Lehmann und Timo Hildebrandt als Nummer zwei bzw. drei im Tor, zudem den Abwehrspielern Andreas Hinkel und Christian Ziege sowie dem heutigen Dortmunder Lizenzspieler-Chef Sebastian Kehl. Die Resultate: 1:1 gegen die Niederlande, 0:0 gegen Lettland und 1:2 gegen Tschechien.

WM 2006 Die WM eigenen Land - wohl der Traum eines jeden Fußballers. Deutschland wurde unter Klinsmann, der im Anschluss von seinem Assistenten Joachim Löw beerbt wurde, zwar "nur" Dritter, entfachte beim "Sommermärchen" aber trotzdem große Begeisterung. Alle Feldspieler kamen bei dem Turnier mindestens einmal zum Einsatz, sogar der im Zweikampf mit Lehmann vor der WM zur Nummer zwei im Tor degradierte Oliver Kahn erhielt in der Partie um den dritten Platz gegen Portugal (3:1) sein Abschieds-Länderspiel. Einziger WM-Tourist im eigenen Land also: der dritte Torhüter Hildebrandt.

EM 2008 Das erste Turnier unter Löw als Bundestrainer - und gleich ging es ins Finale, wo Deutschland beim 0:1 gegen Spanien aber chancenlos war. Ohne Einsatz blieben in Österreich und der Schweiz der 2009 verstorbene Robert Enke und René Adler, die hinter Lehmann das Torhüter-Trio komplettieren, sowie Abwehr-Allrounder Heiko Westermann und Piotr Trochowski (damals Hamburger SV).

WM 2010 In Südafrika fand erstmals eine WM auf dem afrikanischen Kontinent statt - und die junge DFB-Elf wiederholte ihren dritten Platz von der Heim-WM vier Jahre zuvor. Wie schon bei der WM in Deutschland musste auch in Südafrika nur ein einziger deutscher Spieler komplett zuschauen: Tim Wiese. Der damalige Keeper von Werder Bremen war als Nummer zwei ins Turnier gegangen. Die etatmäßige Nummer drei Hans-Jörg Butt war etwas überraschend als Back-Up nominiert worden und durfte anstelle von Manuel Neuer das Spiel um Platz drei bestreiten, das Deutschland gegen Uruguay mit 3:2 gewann.

EM 2012 Nach den starken Auftritten in Südafrika machten sich die Deutschen Hoffnungen auf den EM-Titel. Doch im Halbfinale machte Mario Balotelli alle Träume zunichte. Der italienische "Bad Boy" schoss das DFB-Team beim 2:0 im Halbfinale fast im Alleingang aus dem Turnier. In allen fünf Begegnungen zuschauen mussten nicht nur die Ersatztorhüter Wiese und Ron-Robert Zieler, sondern auch Mittelfeld-Stratege Ilkay Gündogan und die Abwehrspieler Benedikt Höwedes und Marcel Schmelzer. Überraschend: Auch der bei den vorherigen Turnieren in der Innenverteidigung gesetzte Per Mertesacker war diesmal nur "Tourist" - Löw setzte im Abwehrzentrum auf Holger Badstuber, Jerôme Boateng und Mats Hummels. Letzteren hatte Löw vor der aktuellen EM längst ausgemustert, bis er ihn gemeinsam mit Thomas Müller zurückholte.

WM 2014 Nach 24 Jahren der vierte Stern auf der Brust - durch einen 1:0-Erfolg im Finale von Rio de Janeiro gegen Argentinien schoss sich Deutschland zum vierten WM-Finale. Insgesamt fünf Spieler folgten unfreiwillig der Tradition von Paul Steiner und Günter Hermann: Sie erlebten das Turnier ausschließlich von der Bank. Kurios: Drei von ihnen standen damals bei Borussia Dortmund unter Vertrag: Roman Weidenfeller als dritter Torwart, Defensiv-Allrounder Erik Durm und Dauerläufer Kevin Großkreutz. Darüber hinaus durften auch der damals erst 20-jährige Matthias Ginter und Ersatzkeeper Ron-Robert Zieler auf dem Platz nicht mithelfen.

EM 2016 Wie schon vier Jahre zuvor war auch bei der Endrunde in Frankreich nach dem Halbfinale Endstation für die deutsche Elf. Beim 0:2 gegen den Gastgeber, der im Finale jedoch Portugal und Superstar Cristiano Ronaldo unterlag, zerplatzte der DFB-Traum vom ersten EM-Titel seit 1996. In allen sechs Begegnungen zuschauen mussten neben den Torhütern Bernd Leno und Marc-Andre Ter Stegen auch Innenverteidiger Jonathan Tah und Mittelfeldspieler Julian Weigl, der seit Anfang 2020 bei Benfica Lissabon spielt.

WM 2018 Vier Jahre nach dem Triumph von Rio scheiterte Deutschland in Russland als Titelverteidiger schon in der Vorrunde. Nach einem 0:1 gegen Mexiko, einem 2:1-Last-Minute-Sieg über Schweden und einem 0:2 gegen Südkorea mussten Joachim Löw und Co. die Heimreise antreten. Obwohl das DFB-Team damit nur drei Partien absolvierte, setzte der Bundestrainer mit Ausnahme von Ginter alle Feldspieler seines Aufgebotes ein. Der mittlerweile vom BVB zu Borussia Mönchengladbach gewechselte Abwehrspieler war schon 2014 nur als "Tourist" dabei gewesen. Weniger überraschend: Auch die Keeper Kevin Trapp und Ter Stegen kamen nicht zum Zuge.