Im Londoner Fußball-Tempel Wembley will die deutsche Nationalmannschaft den Einzug ins Viertelfinale der EM schaffen. Gegner ist am Dienstagabend (18 Uhr, ARD und MagentaTV) Gastgeber England. "Wir wollen den nächsten Schritt machen", sagte Thomas Müller vor dem brisanten Klassiker mit den "Three Lions". Joachim Löw steht in London vor seinem 198. Länderspiel als Bundestrainer. Verliert Deutschland, ist es sein letztes, das ist nach der Rücktrittsankündigung klar.

Gegen den alten Rivalen überrascht Löw mit seiner Startelf: Timo Werner vom FC Chelsea darf in seiner Wahl-Heimat von Beginn an ran. Der bisher vor dem Tor glücklose Serge Gnabry muss dafür auf die Bank. Zudem kehrt Thomas Müller in die Anfangsformation zurück, sein Bayern-Kollege Leroy Sané rotiert aus der ersten Elf. Als dritte Änderung verdrängt Leon Goretzka im Mittelfeld den zuletzt angeschlagenen Ilkay Gündogan. Nicht in den Kader geschafft hat es wie schon gegen Ungarn Linksverteidiger Christian Günter.

Aufstellung fix: So spielt die Nationalmannschaft gegen England Manuel Neuer (FC Bayern München) ©

Wembley soll nur eine Zwischenstation sein. Die deutschen Spieler legen immer mehr die Zurückhaltung bei der Zielsetzung für das besondere paneuropäische Turnier ab. Der Titelgewinn wird als angestrebtes Ende des Weges verkündet. "Dahinter stecken 100 Prozent Überzeugung. Wir Spieler und der Staff glauben fest daran, dass wir Europameister werden können. Es wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre", sagte Champions-League-Sieger Havertz vom FC Chelsea: "Denn wir haben eine Top-Mannschaft, ein super Trainerteam und eine gute Mentalität. Wir müssen es nur schaffen, unsere Qualität abzurufen." Deutschland hätte einen vergleichsweise einfachen Weg ins Endspiel: Im Viertelfinale wartet der Sieger der Partie zwischen Schweden und der Ukraine am Abend (21 Uhr, ARD und MagentaTV). Im Halbfinale ginge es gegen Tschechien oder Dänemark.